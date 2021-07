Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h35 - Alemanha com mais 2454 casos e 30 vítimas mortais





07h53 - Recolher obrigatório termina em todo o país já no domingo





07h32 - Governo timorense decidiu aplicar o confinamento geral obrigatório no município de Ermera, região do país onde se centra atualmente o maior foco da covid-19 no país, até 11 de agosto







07h29 - Arábia Saudita reabre as fronteiras a turistas vacinados





07h27 - Índia com 44.230 novos casos de Covid-19 registados esta sexta-feira, o valor mais alto das últimas três semanas





07h25 - Governo checo vai oferecer dois dias extra de férias para os funcionários do Estado que se vacinem







07h24 - Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA diz que a variante Delta é tão contagiosa como a varicela e pode causar doença severa.





07h22 - Preço das casas elevado leva famílias a procurar soluções na periferia



Muitos dos negócios imobiliários suspensos em 2020 avançaram no primeiro semestre, segundo a análise da Century 21, que considera que o aumento dos preços das casas leva as famílias a procurar habitação na periferia, sobretudo em Lisboa.



A rede imobiliária Century 21 divulgou hoje que realizou 7.008 transações de venda (de clientes de Portugal e internacionais) entre janeiro e junho, mais 38% do que no primeiro semestre de 2020. Só as transações de imóveis para clientes internacionais aumentaram 55% para 1.102 transações.



Segundo o presidente executivo da Century 21 Portugal, Ricardo Sousa, citado em comunicado, "muitos dos negócios suspensos em 2020 estão agora a ser concretizados, o que explica o crescimento tão acentuado do segmento internacional (o mais afetado em 2020)".







Situação no País





Bares podem reabrir no domingo com regras dos restaurantes



Os bares podem abrir a partir de domingo, mas sujeitos às regras aplicadas aos restaurantes no âmbito da pandemia da covid-19, esclareceu o Governo.



Segundo informação disponibilizada no portal do Governo https://covid19estamoson.gov.pt/, o Conselho de Ministros incluiu a reabertura dos bares, "sujeitos às regras da restauração", na primeira fase do plano de levantamento gradual das restrições que aprovou hoje.



Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros explicou à Lusa que os bares terão de funcionar com as regras de limites de lotação e de ocupação dos espaços impostas aos restaurantes.



Assim, os clientes dos bares terão, por exemplo, de se manter sentados e terão de ser respeitados limites no número de pessoas por mesa, disse a mesma fonte.







A matriz de risco utilizada pelo Governo para monitorizar a evolução da covid-19 vai deixar de estar associada às medidas adotadas semanalmente para controlo da pandemia, anunciou o primeiro-ministro, justificando a alteração com a taxa de vacinação.



"Vamos deixar de fazer a associação das medidas semanalmente adotadas em função da evolução da matriz, não se justifica nesta fase da taxa de vacinação", revelou António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, sublinhando, porém, que vão ser tidos em conta "os diferentes alertas, seja a taxa de incidência, o ritmo de crescimento, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde ou a taxa de mortalidade".







Cerca de 85% da população portuguesa deve ter em outubro a vacinação contra a covid-19 completa, estimou o primeiro-ministro.



"Prevemos que no próximo domingo 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com as duas doses de vacina", disse António Costa, na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros sobre o novo plano de desconfinamento.







Situação no Mundo





O Brasil registou 1.318 mortes e 42.283 casos de covid-19 em 24 horas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país na noite desta quinta-feira.



Ao todo, o Brasil já contabiliza 554.497 óbitos e 19.839.369 infeções provocadas pelo vírus SARS-Cov-2, causador da pandemia.