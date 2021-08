Mais atualizações

Vacinação a partir dos 12 anos

Opiniões dividem-se

Mesmo com a luz verde da DGS, a vacinação universal de crianças e jovens divide opiniões. Há quem considere que este passo vai ajudar a bloquear a circulação do vírus, mas também há especialistas a defender que o risco de doença grave entre os 12 e os 18 anos é muito baixo e que as doses da vacina deveriam ser distribuídas pelos países do mundo onde a população mais velha continua por vacinar.Desde que começou a pandemia, morreram cinco menores, todos com comorbilidades.Quanto a internamentos em unidades de cuidados intensivos, foram 58, num total de mais de 125 mil crianças e jovens até aos 18 anos, infetados com o vírus. Um número que representa 0,04%.Os casos neonatais, de recém-nascidos infetados ou de mães positivas, estão também a ser recolhidos e compilados.A Coreia do Sul reportou mais de 2200 novos casos de Covid-19 em 25 horas. É o maior valor diário desde o início da pandemia.O Governo timorense decidiu renovar as cercas sanitárias em vigor nos municípios de Ermera, mantendo o confinamento obrigatório para dois postos administrativos desta região do país.Na sequência de uma apresentação do Centro Integrado de Gestão de Crise sobre a situação epidemiológica, o Conselho de Ministros deliberou renovar a cerca sanitária em Díli e em Ermera até ao final do dia 26 de agosto.Renovou ainda o confinamento domiciliário geral da população dos postos administrativos de Ermera e Railaco, do município de Ermera, até ao final de 25 de agosto.A Organização Mundia da Saúde renova o apelo ao fim da "vergonhosa" desigualdade da distribuição de vacinas contra a Covid-19 à escala global. Um apelo dirigido aos dirigentes dos 20 países mais desenvolvidos.A OMS exorta os países mais ricos a "inverterem a maré" antes do próximo mês de outubro.Portugal vai receber esta semana quase mais um milhão de vacinas contra a Covid-19.Entretranto, o regime Casa Aberta, sem marcação, passa a abranger, a partir de agora, mais faixas etárias.Foi aberta a vacinação para os adolescentes entre os 12 e os 15 anos. A Direção-Geral da Saúde alterou a norma avançada há dez dias que definia a vacinação nesta faixa etária apenas para adolescentes com doenças.A vacinação das faixas etárias mais jovens poderá permitir uma maior segurança no início do ano letivo.O autoagendamento a partir dos 18 anos continua aberto.No próximo fim de semana serão vacinados os jovens com 16 e 17 anos.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirma que a testagem dos professores é competência das autoridades de saúde. E acrescenta que a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos é uma boa notícia.Encarregados de educação e professores estão satisfeitos com a decisão de vacinar todos os jovens entre os 12 e 15 anos.Acreditam que assim o ano letivo pode começar de forma mais segura.O investigador Miguel Prudêncio considera adequada a decisão da Direção-Geral da Saúde.Já o Colégio de Pediatra da Ordem dos Médicos mantém as reservas sobre a vacinação na faixa etária dos 12 aos 15 anos.