Mais atualizações

7h50 - Bolsonaro garante que irá à Assembleia Geral da ONU mesmo sem estar vacinado



O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que recusa vacinar-se contra a covid-19, afirmou que participará ainda assim na Assembleia Geral da ONU, na próxima semana, em Nova Iorque, onde deverá ser exigido um certificado de vacinação.



"Estarei na Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Darei o discurso de abertura [na terça-feira]. Um discurso sereno, bastante objetivo, focado nos pontos de interesse para nós", disse Bolsonaro na quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Lisboa), no seu tradicional discurso semanal nas redes sociais, apontando como exemplos a gestão da pandemia no Brasil, os agronegócios e a energia.



O chefe de Estado, infetado com o coronavírus no ano passado, reafirmou também que não vai tomar a vacina, defendendo que já está imunizado.





7h30 - Facebook remove 150 contas e páginas ligadas a negacionistas na Alemanha



A Facebook removeu quase 150 contas e páginas ligadas a ativistas anti-confinamento na Alemanha, anunciou na quinta-feira a empresa das redes sociais, num desenvolvimento da sua política de controlo de conteúdos que divulga.



Esta nova política passa a incluir grupos que divulgam mentiras ou incitam à violência, mas que não estavam dentro das categorias atuais da empresa relativas a atores nocivos.



Aquelas contas na Facebook e no Instagram divulgavam conteúdos ligados ao designado movimento Querdenken, um grupo heterogéneo que protestou contra o confinamento na Alemanha e que inclui opositores às vacinas e ao uso de máscaras, adeptos das teorias da conspiração e ativistas de extrema-direita.



Esta foi a primeira ação da Facebook ao abrigo da sua nova política focada em prevenir "perturbação social coordenada", que os dirigentes da empresa dizem ser uma tentativa de contrariar utilizadores das redes sociais que procuram difundir conteúdos prejudicais e evitar as regras da plataforma.



Governo só anuncia novas medidas de desconfinamento na próxima semana

As decisões só vão ser comunicadas ao país depois do próximo Conselho de Ministros da próxima quinta-feira.As medidas gerais como apresentação de certificado digital ou teste negativo deverão manter-se em todos os locais, incluindo locais de trabalho e escolasAs discotecas permanecerão fechadas.Já as máscaras devem continuar a ser obrigatórias, mas apenas nos transportes públicos e nos lares de idosos.Os especialistas defenderam menos restrições no combate a pandemia, mas com prudência. Na reunião do Infarmed apelaram à responsabilidade individual.Consideram que a exigência do certificado digital se deve manter, assim como a lotação dos espaços, quando assim se justificar.Outro dos caminhos apontados é o reforço da testagem e controlo apertado das fronteiras e nos lares de idosos.Alertam ainda para a necessidade de um plano para a administração da terceira dose da vacina.Os peritos destacam a importância da vacinação e consideram que estamos na reta final da pandemia.O coordenador do plano de vacinação acredita que dentro de duas a três semanas 85% da população portuguesa já terá a vacinação completa.Gouveia e Melo diz que a primeira batalha está ganha, mas que a guerra contra o vírus ainda não acabou.Marcelo Rebelo de Sousa diz que a adesão dos portugueses à vacinação foi um voto maioritário nunca visto em eleições.Mesmo com o fim das limitações, o Presidente da República voltou a apelar ao bom senso de cada uma na avaliação de risco, para evitar recuos no desconfinamento.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 6 pessoas em Portugal. Os últimos dados da DGS confirmam também mais 1.062 novas infeçõesEstão internados em enfermaria 497 doentes, menos 30 do que nas 24 horas anteriores. Há 103 em Cuidados Intensivos, menos 16 doentes do que na véspera.Recuperaram da doença 1.431 pessoas.Portugal tem mais de 35 mil casos ativos de covid-19.