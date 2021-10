Covid-19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Mais atualizações









10h11 - Portugal atingiu sexta-feira meta de 85% da população vacinada



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou hoje que Portugal atingiu esta sexta-feira a meta de ter 85% da população com vacinação completa contra a covid-19, agradecendo a todos os que contribuíram para este objetivo.



“Hoje é um dia feliz. Ontem [sexta-feira] atingimos, de facto, a nossa meta de vacinar contra a covid-19, com a vacinação completa, 85% da nossa população”, disse à Lusa Graça Freitas, ressalvando que tal foi conseguido “dando uma oportunidade a todos, sem distinção de ninguém, de se poderem vacinar”.



Considerando que a superação daquele objetivo é “um orgulho” para o país, a diretora-geral sublinhou, entre agradecimentos, que tal apenas foi conseguido com a colaboração da população, dos profissionais envolvidos na vacinação e da ‘task-force’.



“A minha primeira palavra de agradecimento vai para estes cidadãos que exerceram o seu direito à proteção da saúde, mas também a sua corresponsabilidade pela saúde de todos”, referiu Graça Freitas.



Neste contexto, dedicou também uma palavra especial aos jovens, cuja adesão à vacinação contra a covid-19 foi essencial para que o país conseguisse atingir, cerca de nove meses depois de iniciadas as inoculações, 85% da população com vacinação completa.



“Só conseguimos atingir 85% de toda a população com a vacinação completa também graças à vacinação dos jovens. Se não tivéssemos esta adesão, não teríamos conseguido. Os jovens estão a aderir bastante bem e continuamos a contar com eles. Temos a estrutura montada para os vacinar até completarem o seu esquema”, precisou.



Os agradecimentos da diretora-geral estenderam-se ainda aos profissionais de saúde, bombeiros, voluntários e entidades que participaram na vacinação, nomeadamente Ministério da Saúde e outros ministérios e autarquias, e à ‘task-force’ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo “porque foi preciso um plano e concretizar esse plano para atingir estes resultados”.







9h50 - Cansaço causou aumento do absentismo laboral no Hospital São João nos últimos dois anos







O cansaço e desgaste psicológico são alguns dos motivos que justificam o absentismo laboral no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), que, entre 2019 e 2021, aumentou 33% entre os profissionais de saúde, com maior expressão nos enfermeiros.



“De facto, as pessoas estão cansadas. Foram meses muito difíceis e aquilo que antes poderia ser uma ausência de um ou dois dias, hoje, leva a uma ausência mais prolongada porque as pessoas estão mais frágeis e psicologicamente desgastadas”, afirmou Filomena Cardoso, enfermeira diretora do Conselho de Administração do CHUSJ, no Porto.



O estudo levado a cabo no hospital de São João mostra, comparando os primeiros oito meses de 2019 (de janeiro a agosto) com os primeiros oito meses de 2021, que o absentismo laboral aumentou, em termos gerais, 33%. Nos enfermeiros, o absentismo laboral aumentou 70% no período em análise.



Comparando o atual panorama a um “pós-guerra”, a enfermeira defendeu que esta percentagem reflete, principalmente, “o cansaço acumulado ao longo dos últimos meses”.



“Temos de pensar na saúde mental dos profissionais de saúde que viveram uma época muito difícil e que estão muito sobrecarregados, fragilizados, cansados e que precisam que também olhemos por eles”, salientou.



O isolamento profilático, o fecho das escolas, a doença covid-19 e a saúde mental são alguns dos motivos apontados pelos enfermeiros para o absentismo laboral, aos quais se somam, segundo Filomena Cardoso, as “muitas perdas”, não só de doentes, mas também de pessoas próximas.



A par do absentismo, no período em análise registou-se um aumento de 25% dos dias de férias para gozar, que se prende, sobretudo, com dois fatores: “os profissionais de saúde não terem tirado férias em 2020” e “as férias terem sido majoradas quando ficaram para gozar”.



“Temos muita gente ausente, porque os que cá estão [no hospital] continuam a trabalhar e têm de assegurar as mesmas funções”, admitiu a enfermeira, afirmando ser preciso “um reforço” do número de profissionais de saúde.







9h15 - Brasil ultrapassa os 600 mil óbitos









O Brasil ultrapassou as 600 mil mortes por Covid-19. Um número considerado vergonhoso por especialistas e por uma parte considerável da sociedade civil.





8h42 - Comissão Nacional de Cuidados Paliativos aposta em quatro eixos no novo plano de ação





O novo plano da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP) aponta os cuidados centrados na pessoa, a formação, a qualidade e a organização como as quatro prioridades de ação para o futuro, adiantou o presidente do organismo.



Com o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos a cumprir-se este sábado, Rui Sousa Silva apresentou em entrevista à Lusa as principais linhas da nova estratégia da comissão, que visa aumentar a capacidade de resposta face às necessidades na população e aliviar a sobrecarga das equipas que estão no terreno, assegurando ter “todo o apoio” do Ministério da Saúde.



“Os cuidados centrados na pessoa, basicamente, é o nosso foco sobre a questão da acessibilidade e da sensibilização para a referenciação precoce deste tipo de doentes”, explicou, sublinhando: “A nossa visão é da constituição daquilo que chamámos de plano individual de cuidados paliativos e que se coaduna perfeitamente com o conceito mais geral, que é o plano individual de cuidados no Serviço Nacional de Saúde [SNS]”.







8h00 - Autoridades mexicanas descobrem 642 migrantes em reboques próximo da fronteira







As autoridades mexicanas revelaram hoje que descobriram 642 migrantes centro-americanos em seis reboques de camiões perto da fronteira com os Estados Unidos.



Os camiões pararam num posto de controlo militar na noite de quinta-feira numa estrada entre a Cidade Vitoria e Monterrey, no Estado de Tamaulipas, no norte do país, afirmaram as autoridades mexicanas em comunicado.



A Agência Estadual de Segurança Pública disse que quatro suspeitos foram presos e que entre os migrantes estavam 564 pessoas da Guatemala, Honduras, de El Salvador, Nicarágua e de Belize.



Os atrelados foram trancados com cadeados, o que levou a que as autoridades tivessem de os levar para as instalações da polícia estadual para os abrir. salientaram.



A Cruz Vermelha disse, por sua vez, que 40 migrantes foram avaliados devido ao seu estado de desidratação e desnutrição.



Entretanto, o Departamento de Saúde de Tamaulipas afirmou que nove dos migrantes testaram positivo à Covid-19.







Ponto da situação









A garantia é da Direção-Geral da Saúde, que aguarda ainda o parecer da OMS para saber se este reforço pode ser administrado em conjunto com a vacina da gripe. Os maiores de 80 anos e os utentes dos lares de idosos começam a receber a terceira dose contra a Covid-19 na próxima semana.A garantia é da Direção-Geral da Saúde, que aguarda ainda o parecer da OMS para saber se este reforço pode ser administrado em conjunto com a vacina da gripe.





Há 44 surtos ativos em lares de idosos. São mais de 565 utentes infetados com o novo coronavírus. No lar de Arouca morreu mais um idoso e aumenta para três o número de vítimas mortais.





Mais de quarenta e três mil e setecentas pessoas com vacinação completa foram infectadas com Covid 19. Representa isto 0,5% do total de vacinados.



O relatório das linhas vermelhas da pandemia indica também que dessas, quatrocentas e sessenta e sete morreram.



Mais de metade dos óbitos diz respeito a pessoas com mais de 80 anos.



O Alentejo é a única região do país onde o índice de transmissibilidade está acima de 1. Nas restantes zonas, a incidência tende a estabilizar.