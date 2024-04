Liga de Voleibol: PV2014 Colégio Efanor vence FC Porto e leva decisão para a ‘negra’

A equipa orientada por Mário Fernandes, a jogar diante do fervoroso apoio do seu público, foi sempre dominadora das incidências do encontro, concedendo apenas ao conjunto ‘azul e branco’ uma entrada mais forte no terceiro parcial.



Com este resultado, o FC Porto desperdiçou a primeira oportunidade de ganhar o seu primeiro título a ‘solo’, após três em conjunto com a Academia José Moreira, e a final, que se disputa à melhor de cinco, fica novamente empatada (2-2).



O quinto jogo, que decide o campeonato, disputa-se na quarta-feira, no Dragão Arena, a partir das 21:00.



O primeiro set iniciou-se com bastante equilíbrio, com o marcador a teimar em não descolar, até que o PV2014 Colégio Efanor conseguiu uma vantagem de quatro pontos (16-12), que deu algum conforto para concluir num 25-22.



À semelhança do que tem sido norma nos jogos entre as duas equipas, a formação da casa tinha sucesso em explorar os erros dos ataques portistas, resistindo defensivamente para assumir depois o controlo dos pontos.



O segundo parcial começou por replicar o que se passou no primeiro, com a equipa da casa a entrar novamente melhor, mas uma recuperação das visitantes levou o marcador a uma igualdade a 19.



Com maior frieza, o PV2014 Colégio Efanor esteve melhor no momento decisivo do set, que ganhou pelo mesmo marcador com que havia vencido o anterior, após conseguir um importante parcial de quatro pontos sem resposta.



Só no terceiro parcial foi visível uma reação das ‘azuis e brancas’, que conseguiram uma vantagem muito larga - chegou a ser de 10 pontos (23-13) -, mas ainda consentiram bastantes pontos, fechando finalmente num 25-20.



Com possibilidades de resolverem a partida, as anfitriãs até se viram atrás do marcador no quarto set, mas foram conseguindo gradualmente a reviravolta, com Eugénia Nosach, que esteve hoje novamente em evidência, a decidir no primeiro ponto de encontro.



Jogo no Pavilhão do Colégio Efanor, em Matosinhos.



PV2014 Colégio Efanor – FC Porto, 3-1.



Parciais: 25-22, 25-22, 20-25 e 25-23.



Sob arbitragem de Vítor Gonçalves e Nuno Teixeira, as equipas alinharam:



- PV2014 Colégio Efanor: Ana Couto, Viviane Isidoro, Sarah Evaristo, Eugénia Nosach, Bruna Gianlorenço e Matilde Rodrigues (líbero). Jogaram ainda Beatriz Cerveira, Inês Pereira, Mariana Maia, Ana Afonso Vale e Lara Carvalho.



Treinador: Mário Fernandes.



- FC Porto: Aline Delsin, Lauren Matthews, Janaina Vieira, Victória Pinto, Gabi Coelho e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda Maria Reis Lopes, Kim Robitaille, Lauren Page, Taylor Sandbothe, Ana Monteiro e Kyra Holt.



Treinador: Miguel Coelho.