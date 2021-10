Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h30 - Rui Fonseca, o ex-juiz negacionista, vai recorrer da expulsão



Afirma que tem vontade de mudar o país e não se deixa condicionar pelo medo.



Na passada quinta-feira, o Conselho Superior da Magistratura decidiu por unanimidade demitir o juiz de funções, por causa de várias infrações e do apelo ao não cumprimento da lei e medidas sanitárias no âmbito da covid-19.



Peritos da OMS consideram aceitável toma em simultâneo das vacinas da gripe e covid

O grupo de peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) considera “aceitável” a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19.







“Os dados limitados sobre a coadministração de vacinas inativadas (produzidas com base em vírus inativados) contra a gripe sazonal com a da covid-19 não mostraram um aumento de eventos adversos”, indicam as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em imunização da OMS agora divulgadas, que não constituem ainda uma orientação da OMS sobre a coadministração das vacinas.



Segundo o parecer do grupo de aconselhamento, tendo em conta que a faixa etária prioritária para receber a vacina sazonal contra a gripe também é considerado de risco para situação de covid-19 mais graves, a coadministração das duas vacinas “é aceitável” e permitirá imunizar um maior número de pessoas contra as duas doenças.



A DGS estava a aguardar a posição da Organização Mundial de Saúde para decidir se administrava ou não as duas vacinas em simultâneo. O processo de vacinação com a terceira dose já teve início esta segunda-feira.