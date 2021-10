Mais atualizações

07h28 - Brasil supera 21,6 milhões de casos e 602 mil mortos com números em queda



O Brasil ultrapassou hoje a barreira de 21,6 milhões de casos de covid-19 (21.612.237) e de 602 mil mortos (602.099), mantendo a tendência de queda nos vários indicadores da pandemia, segundo dados oficiais.



Desse total, 525 óbitos e 14.288 casos de infeção pelo novo coronavírus foram contabilizados nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro.



A taxa de incidência da doença no Brasil, país com 213 milhões de habitantes, é hoje de 287 mortes e 10.284 casos por 100 mil habitantes, num momento em que as médias diárias de óbitos (327) e casos (11.383) continuam em queda.



A diminuição no número de óbitos e infeções é atribuída pelos especialistas aos avanços na campanha de vacinação.







07h27 - Itália passa a exigir passaporte sanitário a todos os trabalhadores a partir de hoje



A Itália passa, a partir de hoje, a exigir passaporte sanitário a todos os trabalhadores dos setores público e privado, decisão decretada terça-feira pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.



Na terça-feira, Draghi assinou um decreto com as normas sobre a obrigatoriedade de os funcionários públicos e privados exibirem o passe sanitário a partir de 15 de outubro nos locais de trabalho.







07h26 - Macau anuncia fim do estado de prevenção imediata



Macau, China, 15 out 2021 (Lusa) - O Governo de Macau anunciou hoje o fim do estado de prevenção imediata, nível de alerta que estava em vigor desde 25 de setembro para responder a um possível risco de surto comunitário de covid-19.



Aquando da determinação do estado de prevenção imediata, as autoridades avançaram para nova testagem a toda a população de Macau, a quem pediram para não sair do território, a menos que necessário.





Mais seis mortes e 777 casos confirmados em Portugal



De acordo com o último relatório, Portugal registou mais 777 casos de Covid-19 e seis mortes associadas à doença.



Estão internados 321 doentes em enfermaria (menos 14 do que no dia anterior) e 56 em unidades de cuidados intensivos (mais dois do que na véspera).



Do total de novos casos, 262 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 179 na região centro, 178 no norte, 93 no Alentejo e 34 no Algarve. Foram ainda confirmadas mais 19 infeções nos Açores e 12 na Madeira.



Os óbitos foram registados na região centro (dois), Lisboa e Vale do Tejo (três) e no Alentejo (um). Quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e duas entre os 70 e os 79 anos.



Há ainda a reportar mais 728 recuperados da doença, para um total de 1.029.815. O boletim dá ainda conta de mais 43 casos ativos e menos 99 contactos em vigilância.



Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 1.077.963 infeções e 18.071 mortes associadas à doença.