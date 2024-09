Debate EUA. Donald Trump e Kamala Harris chocam na economia e no direito ao aborto

(em atualização)







O debate histórico de terça-feira foi o primeiro entre Donald Trump e Kamala Harris e começou com um raro aperto de mãos, iniciado pela vice-presidente, que se apresentou pelo nome, num lembrete de que esta é a primeira vez que os dois políticos se encontram pessoalmente.



A primeira a falar, durante dois minutos, foi a candidata democrata, abrindo o debate com o tema da economia e custo de vida nos Estados



“Eu fui criada na classe média e sou a única pessoa neste palco com um plano que visa levantar a classe média e os trabalhadores da América. Acredito na ambição, nas aspirações, nos sonhos dos americanos e é por isso que imagino ter um plano para construir o que será uma economia de oportunidades”.



“Temos falta de habitação e o custo de habitação é demasiado elevado para muitas pessoas”.



“Tenho uma visão para este país”, afirmou Kamala Harris. “Tenciono ampliar uma redução de impostos para quem tem filhos, para que as jovens famílias possam comprar um berço, uma cadeirinha para o carro, roupas para o bebé.”



De seguida, invocou a história da própria família para dizer que adora “as pequenas e médias empresas” e prometeu redução de impostos para estas. “O meu adversário vai fazer o contrário, cortar impostos aos milionários.”







Donald Trump começou a sua intervenção a responder à opositora: “em primeiro lugar não há nenhum imposto sobre as vendas e isso está completamente errado”.



O candidato republicano desmentiu a opositora sobre a economia e lembrou que aplicou tarifas a “vários países do mundo”. “Mil milhões de dólares vieram da China.”



Donald Trump criticou ainda a inflação: “No meu caso, houve tarifas. Não houve inflação”.



“A economia é terrível porque a inflação é algo que destrói os países”, continuou. “É desastroso para a classe média, para todas as classes em bom rigor”.



Após a parte económica, Donald Trump entrou ao ataque nas migrações: “Milhares de pessoas entram no país e estão ocupá-lo”, continuou, culpando os migrantes de ficarem com muitos empregos dos norte-americanos.



“São estas pessoas que esta senhora e o presidente Biden deixaram entrar no nosso país e o estão a destruir”, atacou. “Pessoas perigosas. Estão ao mais alto nível de criminalidade. Temos de as retirar do país”.

Trump acusa de Harris "copiar plano de Biden" para economia





“Donald Trump deixou-nos a taxa mais alta de desemprego, desde a Grande Depressão”, contra-atacou Kamala. “Deixou-nos a pior epidemia num século. Donald Trump deixou-nos o pior ataque à democracia, desde a Guerra Civil”.



“O que fizemos foi limpar o que ele fez. O que eu pretendo fazer é construir naquilo que sabemos que são as aspirações e as esperanças do povo americano”.



“Vão ouvir um monte de mentiras neste debate”, continuou. “Vão ouvir falar do chamado ‘Projeto 2025’ que ele pretende implementar”, referindo-se ao programa da Heritage Foundation feito por alguns colaboradores de Trump, de que este se tem distanciado.



“E eu acredito que o povo norte-americano quer um presidente que entenda a importância de nos unirmos”.



Trump, por sua vez, nega qualquer envolvimento.



“Não tenho absolutamente nada a ver com o Projeto 2025, nem se quer o li, nem o vou ler”.



“Toda a gente sabe o que vou fazer: vou cortar nos impostos e criar uma excelente economia. Como fiz anteriormente”, afirmou, apontando a pandemia da covid-19 como a principal responsável pela crise.



“Fizemos um trabalho fabuloso na pandemia”.



O candidato presidencial republicano classificou a vice-presidente de ser "marxista" e acusou-a de não ter planos económicos próprios, copiando políticas do atual presidente, Joe Biden.



"Ela não tem um plano. Ela copiou o plano de Biden e resume-se a quatro frases. Quatro frases que são apenas 'vamos tentar reduzir os impostos'. Ela não tem programa", disse Trump durante o primeiro debate entre os dois candidatos na Filadélfia.



O ex-presidente voltou a afirmar que a inflação nos Estados Unidos é "provavelmente a pior da história" norte-americana, uma falsa alegação que a imprensa norte-americana rapidamente clarificou, embora assinalando que a inflação durante o corrente Governo de Biden tem sido maior do que o normal nos últimos anos.







“Se ela for eleita, (…) será o fim do nosso país. Ela é marxista. Toda a gente sabe. O pai dela é marxista, é professor de marxismo e ensinou-a muito bem”.



Donald Trump volta depois a acenar com o tema de migrações. “Milhões de pessoas estão a entrar no país. Criminosos. Isso é mau para a nossa economia.”



Donald Trump acusa novamente os democratas de “destruírem o país” com “políticas loucas”.







Ao longo do debate, Kamala Harris regressou várias vezes à sua mensagem económica, dizendo que, ao contrário da “velha retórica” de Trump, ela tem um plano para tornar os bens mais baratos e a habitação mais acessível.



Questionada sobre a sua mudança de opinião quanto ao ‘fracking’, método de extração e hidrocarbonetos do solo, Harris garantiu que não irá bani-lo e que não o baniu enquanto vice-presidente.



Esta é uma questão crucial na Pensilvânia, um estado decisivo onde os candidatos estão empatados.



“Eu dei o voto que aprovou a Lei de Redução da Inflação, que abriu novas licenças de ‘fracking’”, salientou Harris. “O que eu defendo é que precisamos de investir em fontes de energia diversas para reduzir a dependência de petróleo estrangeiro”, afirmou, lembrando o grande aumento da exploração petrolífera doméstica durante a administração Biden.



“Tenho um plano para a economia de oportunidades”, declarou, contrastando com o plano de Donald Trump de voltar a cortar os impostos às empresas e milionários.







Discórdia sobre leis do aborto





Um dos temas mais polémicos deste debate foi o aborto, destacando-se as alegações de Trump sobre as "execuções de bebés" e abortos no fim da gravidez em alguns Estados norte-americanos.



“Eles têm o aborto no nono mês”, apontou Donald Trump, acusando o anterior governador de Virginia Oeste de dizer que “os bebés nascem e depois vê-se o que se vai fazer”.



“Iam matar os bebés”, contiuou o republicano. “Os democratas são radicais nesta questão”



“O vice-presidente, Tim Walz, é uma escolha terrível”, afirmou ainda, dizendo que o democrata defende as “execuções” de bebés.



“Eu não concordo com nada disso”, assegurou o ex-presidente. “Eu acredito nas exceções para violações, incesto, perigo de vida da mãe”.



Abordando a lei Roe v. Wade — que colocou nas mãos dos Estados a decisão de proibição do aborto — Donald Trump defendeu a sua revogação.



“Os Estados estão a votar pela primeira vez. Foi um assunto que dividiu o nosso país. Todos os especialistas, democratas, republicanos, liberais eles podem votar”, disse. “Fiz um serviço incrível".



Em resposta às "execuções de bebés", Kamala repetiu: "vão ouvir muitas mentiras”.



De acordo com Kamala, na nomeação de vários juízes do Supremo Tribunal por parte de Trump teve “a intenção de que acabassem com a proteção do Roe v. Wade e foi isso que eles fizeram”.



“Há leis Trump que não preveem exceções nem sequer para violação”, diz, referindo-se à aplicação feita por alguns estados. “É imoral.”



“A decisão do que uma mulher faz com o seu corpo não pode ser tomada pelo governo”, remata.



“É mentira”, respondeu Trump, admitindo que não vai proibir o aborto a nível federal, voltando a defender que os estados devem ter o poder para legalizar ou ilegalizar o aborto.



“Apoio completamente que sejam reaplicadas as proteções do Roe v. Wade“, disse claramente a candidata democrata.



De seguida, quis clarificar que “não há qualquer lugar na América onde uma mulher leve uma gravidez até ao final do termo e depois peça um aborto” — referindo-se à questão das “execuções” levantadas por Trump.



“Isso é insultuoso para qualquer mulher na América”, lamentou.







Trump repete alegações de que imigrantes comem animais de estimação



Donald Trump, repetiu no debate de terça-feira as alegações feitas em círculos republicanos de que imigrantes ilegais estão a "comer animais de estimação" de cidadãos norte-americanos.



“Em Springfield, eles estão a comer cães. As pessoas que chegam estão a comer os gatos. Eles estão a comer os animais de estimação das pessoas que vivem lá", acusou o ex-chefe de Estado, antes de ser recordado pelo moderador do debate de que essas alegações foram oficialmente desmentidas.



“O nosso país está a perder. Somos uma nação que continua a falhar. O nosso país está a perder-se. Vamos ter uma terceira guerra mundial, porque milhões de pessoas estão a entrar no nosso país”.



“Ela está a está a destruir o nosso país”, atirou.







Entre risos, Harris respondeu: “falando sobre coisas extremas…”, referindo apoios que recebeu de vários políticos republicanos conhecidos, “incluindo o do antigo vice-presidente Dick Cheney”.



“E se quiserem saber quem o antigo Presidente é mesmo, perguntem a quem trabalhou com ele”, diz, citando as críticas de membros da administração Trump como John Kelly e o general Mattis.







O magnata republicano voltou a alegar que a administração de Joe Biden e Kamala Harris permitiu que "milhões de criminosos" entrassem no país e que isso levou a que as taxas de criminalidade "em todo o mundo" caíssem.



"Eles destruíram o tecido do nosso país", acusou.



O político republicano afirmou ainda que os Estados Unidos se tornarão uma "Venezuela em esteróides" se a sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, se tornar Presidente.