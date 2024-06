"Deepfakes" e "doppelgangers". Como a Rússia estará a interferir nas eleições europeias

As acusações da interferência russa em eleições não são novidade. Os Estados Unidos e o Reino Unido acusaram os russos de interferirem nas suas eleições e, agora, vários governos europeus acusam também Moscovo de estar a espalhar desinformação com o objetivo de influenciar as eleições europeias, que decorrem no próximo fim de semana., diz Morgan Wright, consultor-chefe de segurança da, uma empresa norte-americana de segurança cibernética, em declarações à CNN Essa influência russa nas eleições europeias está a ser feita através de ferramentas que se baseiam em inteligência artificial, como “deepfakes” e “doppelgangers”.

“Deepfakes” são conteúdos de vídeo ou imagem que são adulterados com recurso a técnicas de IA (Inteligência Artificial). Já “doppelganger” é o nome atribuído a uma campanha de desinformação que consiste em criar clones de sites noticiosos para difundir conteúdos fraudulentos e falsos.

Estas táticas estão, no entanto, a tornar-se mais sofisticadas e a extravasar das redes sociais e plataformas online para os parlamentos e discursos políticos.A semana passada, as instalações do Parlamento Europeu foram inclusivamente alvo de buscas no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de ingerência da Rússia em território belga. De acordo com esta investigação, membros do Parlamento Europeu foram alegadamente abordados e pagos para promover a propaganda russa através do site de notícias “Voz da Europa”.

Guerras e crise climática no centro da campanha de desinformação

Os temas mais visados por esta campanha de desinformação são a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente e a crise climática.Algumas destas notícias falsas transmitiram a ideia de que as energias renováveis pouco contribuem para a segurança da UE, que as turbinas eólicas estão a provocar poluição tóxica e que o Governo alemão desligou as luzes públicas para economizar a eletricidade.Deputados franceses e italianos chegaram a partilhar a notícia falsa de que as políticas climáticas para reduzir a poluição proveniente da agricultura forçarão os cidadãos da UE a comer insetos.

Como a UE está a combater esta desinformação?

Os responsáveis europeus acusam a Rússia de ter lançado esta campanha de desinformação com o objetivo de desacreditar os Governos europeus e desestabilizar a UE.“O objetivo é fazer com que as pessoas discutam entre si. Eles não se importam com a política climática”, explica.A estratégia da UE para combater esta campanha de desinformação baseia-se no Regulamento dos Serviços Digitais, que visa especificamente conteúdos ilegais, publicidade enganosa e desinformação.

A Meta Platforms, a Google e o TikTok anunciaram medidas, incluindo a criação de equipas para combater a desinformação, o abuso de IA e a influência relacionada com as eleições para o Parlamento Europeu.







Os especialistas dizem, no entanto, que o esforço europeu neste combate é desarticulado, o que tem deixado os partidos vulneráveis a campanhas de desinformação e, por sua vez, levado ao crescimento dos partidos populistas e de extrema-direita.