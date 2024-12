Departamento de Português assinala 30 anos na Universidade Central da Venezuela

"Estamos a celebrar o nosso trigésimo aniversário. São 30 anos de trabalho em prol da difusão da língua portuguesa. Graças a um protocolo de cooperação assinado entre a UCV e o Instituto Camões, em 1994 foi criado o Departamento de Português da Escola de Línguas Modernas", disse à Lusa a chefe do Departamento.

Digna Tovar falava à margem do início das celebrações, na segunda-feira, que começaram com a inauguração da exposição "Percurso Biográfico de Camões" e contaram com intervenções das autoridades universitárias e portuguesas locais, diálogo com os primeiros alunos e fundadores do Departamento, uma conferência sobre a língua portuguesa na UCV e um concerto com o grupo coral "Más que Voces", com sonetos musicalizados de "Os Lusíadas".

"O objetivo foi alcançado, tal como projetaram, no discurso inaugural os professores Inácio Perestrelo e Francisco Ramos, fundadores do Departamento. Temos honrado o compromisso assumido de formar profissionais venezuelanos que abraçaram com entusiasmo tanto o ensino como a tradução e a interpretação na língua de Camões e andam pelo mundo a potenciar a comunicação e a interação em português", disse.

Digna Tovar acrescentou que 30 anos depois o Departamento de Português "está consolidado" e "distingue-se como um departamento sério, organizado, empático, respeitador, jovem, proativo, com recursos humanos venezuelanos, competentes e formados pela Escola de Línguas Modernas para divulgar a língua portuguesa".

Do programa das celebrações, que se estende até quinta-feira, destaque para a projeção de uma curta-metragem sobre o Departamento de Português, elaborado pelos alunos, e diversas conferências sobre Luís Vaz de Camões e a influência na língua e na cultura portuguesas.

Uma aula de "português real", as dramatizações "O namorico de Rita" e "Amor Proibido e Exílio", o diálogo "a Língua Portuguesa e eu", entre outros eventos, integram também o programa.