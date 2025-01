Desastre aéreo em Washington. Investigação na posse das caixas negras do avião

As caixas negras do Bombardier da American Airlines foram encontradas nas águas geladas do rio Potomac, em Washington, e os investigadores estão agora a tentar perceber as causas do acidente.





A Agência de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) está atualmente a analisar as caixas negras, onde se encontram o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo do avião, e disse esperar divulgar um relatório sobre as causas do desastre aéreo "dentro de 30 dias".







Numa conferência de imprensa na quinta-feira o presidente dos EUA sugeriu que as causas estavam relacionadas com o investimento em programas de promoção da diversidade na função pública norte-americana implementados pelos seus antecessores, em detrimento de investimento na segurança aérea, sem apresentar quaisquer provas da sua ligação.

“Eu dei prioridade à segurança. Obama, Biden e os democratas puseram a política em primeiro lugar”, afirmou Trump. "Até emitiram uma diretiva: "Demasiado brancos". Mas nós queremos pessoas competentes", acrescentou, prometendo uma investigação exaustiva.







Questionado pelos jornalistas se estava a culpar os controladores aéreos e as políticas de diversidade pelo desastre aéreo, Donald Trump admitiu "ainda não saber", mas acrescentou que "pode ter sido" o caso.





Com o objetivo de reforçar os seus comentários, o presidente dos EUA assinou durante a tarde um novo decreto de luta contra os programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), que descreveu como uma "discriminação vergonhosa".





Recorde-se que na semana de tomada de posse, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para "restabelecer os padrões" para alguns funcionários da administração pública, nomeadamente os controladores de tráfego aéreo.

40 corpos resgatados



Cerca de 24 horas após o catástrofe, tinham sido recuperados 40 corpos das 67 vítimas do desastre aéreo que não deixou sobreviventes e torna-o assim o pior das últimas duas décadas nos Estados Unidos.







Entre as vítimas encontravam-se vários membros da comunidade da patinagem artística, incluindo o casal russo Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões do mundo na modalidade em 1994. Uma vez que o avião vinha de Wichita, no Estado do Kansas, onde se realizavam os campeonatos nacionais.





Sabe-se que seguiam a bordo também dois cidadãos chineses, segundo Pequim, e um agente da polícia filipina, de acordo com Manila.