Detido na Argentina segundo brasileiro procurado por ataque de janeiro de 2023

Fontes do Ministério da Segurança da província de Buenos Aires disseram que Rodrigo De Freitas Moro Ramalho, de 34 anos, foi detido, na sexta-feira, na cidade de La Plata, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital argentina, quando ia cumprir formalidades de imigração.

As mesma fontes indicaram que Ramalho tem um "mandado de captura" a pedido do Tribunal Federal Penal e Correcional Nacional Argentino 3, pelo crime de "abolição violenta do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de bens e associação criminosa armada, datado de 8 de janeiro de 2023".

Na quinta-feira, a polícia argentina deteve Joelton Gusmão de Oliveira, de 47 anos, condenado a 17 anos de prisão pela participação em "crimes contra a democracia" durante os violentos ataques contra as sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, a 08 janeiro de 2023.

O ataque foi desencadeado por ativistas de extrema-direita, apoiantes de Bolsonaro (2019-2022), derrotado nas urnas em 2022 pelo atual Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de incitar as forças armadas a derrubar o líder progressista, que tinha tomado posse uma semana antes.

Em outubro passado, o Brasil pediu à Argentina a extradição de 63 apoiantes de Bolsonaro acusados desses atos e que tinham fugido para o país.