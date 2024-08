Josep Borrel reuniu-se, esta quinta-feira de manhã, com o ministro da Defesa da Ucrânia, em Bruxelas, e disse que compreende os pedidos reiterados de Kiev para ter acesso a mais armamento.







À entrada da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, Josep Borrel revelou que já iniciou as conversações com os Estados Membros para perceber se os países querem ou não avançar com sanções contra ministros israelitas que estejam a espalhar mensagens de ódio contra palestinianos.





A guerra da Rússia contra a Ucrânia, o conflito entre Israel e a Palestina, e a atual situação na Venezuela são os principais temas em debate na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas.