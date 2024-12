Dois mortos. Carro avançou sobre várias pessoas em mercado de Natal na Alemanha

(em atualização)





De acordo com o jornal, haverá vários mortos a registar e pelo menos duas dezenas de feridos, mas





O ataque aconteceu cerca das 19h00 e o condutor foi detido no local.





O suspeito tem 50 anos e é um cidadão da Arábia Saudita. Chegou à Alemanha em março de 2006 e recebeu estatuto de refugiado em julho de 2016. O Der Spiegel refere que é especialista em psiquiatria e psicoterapia.







A área foi evacuada pela polícia alemã, numa primeira fase para a busca de explosivos.





Entretanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já expressou preocupação com o incidente: "Os relatórios de Magdeburg sugerem algo de mau. Os meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", escreveu Scholz na rede social X.