Dois motoristas detidos por desvio de 30 toneladas de adubo de porto moçambicano

De acordo com o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, Dércio Chacate, trata-se de um crime de furto agravado, em que os dois indivíduos, motoristas da mesma empresa, desviaram aquela mercadoria com a colaboração de outros funcionários e guardas de segurança privada do recinto portuário.

A carga foi desviada para um outro armazém, na mesma cidade, para depois ser vendida no "mercado negro", disse o porta-voz aos jornalistas.

A polícia avançou que há outros indivíduos envolvidos neste esquema, já a ser investigados, incluindo de empresas de segurança privadas.

"E outros agentes que intervieram neste processo dentro do recinto portuário, desde o processamento até à saída do produto" do porto da Beira, referiu Dércio Chacate.

Já foram instaurados processos-crime contra os dois motoristas detidos, indicou a PRM.