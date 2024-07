Doze mortos após manifestações contra resultados eleitorais na Venezuela

EPA

Em dúvida mantém-se a legitimidade e a transparência das eleições. A oposição continua a pedir à população para sair à rua, numa altura em o presidente eleito garante mais polícia.



O presidente da Venezuela diz que quer promover um grande diálogo nacional e convidou os venezuelanos a realizar, no próximo sábado, a "mãe de todas as marchas" para celebrar a vitória nas presidenciais de domingo, em Caracas. A oposição continua a pedir à população para sair à rua, numa altura em o presidente eleito garante mais polícia. Entretanto, o Panamá suspendeu temporariamente os voos de e para a Venezuela, a partir desta quarta-feira, e a Costa Rica anunciou que está preparada para oferecer asilo aos líderes da oposição venezuelana.





A Organização dos Estados Americanos reúne-se esta quarta-feira para avaliar os resultados eleitorais das presidenciais na Venezuela.



A sessão extraordinária do Conselho Permanente foi convocada a pedido de 12 países-membros, incluindo todos os Governos latino-americanos que receberam do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, uma ordem de retirada dos representantes diplomáticos em Caracas.



A organização é composta por 35 Estados-membros, entre os quais constam os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil e o México.