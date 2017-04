18h05: Projeção prevê abstenção de 22%



Uma estimativa da Ipsos - Sopra prevê que a abstenção seja de 22 por cento. A confirmar-se a estimativa, este será o valor mais elevado desde a eleição presidencial de 2002.



Em 2002, Jacques Chirac foi o candidato mais eleito na primeira volta, seguido de Jean-Marie Le Pen.





A votação termina às 19h00.Faltam dez minutos para o fecho das urnas em várias cidades francesas. No entanto, na capital e noutros centros urbanos, o encerramento só acontece às 19h00 locais (mais uma hora em Lisboa).A alguns minutos de se conhecerem os primeiros resultados, recorde quem são e o que prometem os principais candidatos ao Eliseu.Os dois vencedores desta noite asseguram a presença na segunda volta. O vencedor da segunda volta será o Presidente da República Francesa nos próximos cinco anos.Nestas eleições presidenciais, os cidadãos franceses que vivem fora do país exercem o direito de voto nas respetivas embaixadas. Londres, Berlim, Tóquio são algumas das capitais com maior afluência.No caso de Lisboa, verificam-se filas enormes desde o início do dia e a afluência de franceses residentes em Portugal é maior que em eleições anteriores. No consulado em Lisboa estão inscritas cerca de 16.500 pessoas.Boa tarde. Iniciamos agora o acompanhamento ao minuto da noite eleitoral francesa. A maioria dos locais de voto estão abertos até às 18h00 (hora de Lisboa). Em algumas povoações, como nas principais cidades, os franceses podem votar até às 19h00.As primeiras projeções deverão ser reveladas por volta das 18h00, nomeadamente os números da abstenção. A partir das 19h00, os resultados começarão a ser oficialmente anunciados pelo Ministério francês do Interior. É também a essa hora que os meios de comunicação franceses avançarão com as primeiras projeções de resultados.Sessenta e nove por cento dos eleitores franceses votaram até às 16h00. Os números do Ministério francês do Interior indicam que a participação até essa hora foi inferior à verificada em 2012 e em 2007.As sondagens dos últimos dias apontavam Emmanuel Macron como favorito, seguido de Marine Le Pen. François Fillon e Jean-Luc Mélenchon fazem ainda parte desta corrida a quatro pelo acesso à segunda volta.