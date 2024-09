Eleições EUA. Trump "em segurança" após disparos perto do seu clube de golfe

“O presidente Trump está em segurança após disparos na sua vizinhança. Não há mais detalhes neste momento”, adiantou o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, em comunicado.





O Serviço Secreto anunciou entretanto que Trump está "são e salvo" e que a ocorrência está a ser investigada. O incidente aconteceu pouco antes das 14h00 locais (19h00 em Portugal Continental) e não se sabe até ao momento se o candidato republicano terá sido o alvo.







A imprensa local cita fontes policiais que indicam que os disparos foram ouvidos junto à entrada do clube de golfe.







A Associated Press adiantou entretanto que os agentes do Serviço Secreto dos EUA abriram fogo ao verem uma pessoa com uma arma de fogo perto do clube de golfe de Trump.





Fontes familiares com a ocorrência indicaram que um homem armado tentou aproximar-se de Trump para o atingir. Foi recuperada uma espingarda no local, afirmou uma fonte policial citada pela CNN.





De acordo com uma fonte próxima citada pela mesma televisão, o ex-presidente estava no seu clube de golfe na Florida, em, West Palm Beach, que foi imediatamente encerrado.





O serviço secreto referiu na rede X que estava a investigar o sucedido com o gabinete do xerife de Palm Beach County.







Na primeira reação a este incidente, o presidente e a vice-presidente dos Estados Unidos afirmaram-se "aliviados" por Donald Trump estar em segurança.





Joe Biden e Kamala Harris indicaram ainda, através de comunicado da Casa Branca, que vão continuar a ser informados sobre o que aconteceu pelas respetivas equipas.







Na rede social X, a vice-presidente e candidata democrata à eleição de 5 de novembro reagiu ao incidente.





"Fui informada do tiroteio que ocorreu perto do ex-presidente Trump e da sua propriedade na Florida, e estou feliz por ele estar em segurança. A violência não tem lugar na América", afirmou Harris, adversária de Trump nesta campanha.







Há pouco mais de dois meses, o ex-presidente norte-americano ficou ferido na sequência de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, a 13 de julho. Uma bala atingiu uma orelha do ex-presidente de raspão.







Na altura, a falha securitária levou à demissão da chefe do Serviço Secretok que assegura a segurança dos ex-presidentes norte-americanos.