Eleições Moçambique. Eleitores na Zambézia e na Alemanha votam este sábado após problemas logísticos

Em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, confirmou que devido à falta de 11 `kits` de votação, 23 mesas do círculo eleitoral da Zambézia, província no centro de Moçambique, no caso nos distritos de Gilé (19) e de Maganja da Costa (quatro), "não abriram" na quarta-feira.

Já na Alemanha, problemas logísticos com o transporte, nomeadamente a tinta indelével, considerada carga perigosa naquele país, atrasaram esse processo e o material apenas chegou a Berlim na quinta-feira.

"A CNE renuiu e deliberou que estes dois círculos eleitorais concluíssem o processo de votação no dia 12, que é amanhã, para permitir que os 12.503 eleitores na Zambézia e os 670 eleitores na Alemanha pudessem exercer o seu direito de voto", anunciou Paulo Cuinica.

Na Zambézia, as mesas de voto vão funcionar este sábado entre as 07:00 e as 18:00 locais, com o apoio de cerca de 200 elementos no terreno, e na Alemanha entre 09:00 e as 21:00 locais.

As eleições gerais de quarta-feira incluíram as sétimas presidenciais - às quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite constitucional de dois mandatos - em simultâneo com as sétimas legislativas e quartas para assembleias e governadores provinciais.

À eleição à Presidência da República concorreram Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM, terceira força parlamentar), Daniel Chapo, com o apoio da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder desde 1975), Venâncio Mondlane, apoiado pelo partido extraparlamentar Podemos, e Ossufo Momade, com o apoio da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição).

A votação incluiu legislativas (250 deputados) e para assembleias provinciais e respetivos governadores de província, neste caso com 794 mandatos a distribuir. A CNE aprovou listas de 35 partidos políticos candidatas à Assembleia da República e 14 partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores às assembleias provinciais.