Elon Musk entra por videoconferência em encontro da extrema-direita alemã

Mais assumido do que a saudação nazi no início da semana, aquando da investidura de Donald Trump, Elon Musk entrou este sábado via videoconferência num encontro na Alemanha para declarar o seu apoio ao partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha).

Musk reiterou assim o seu apoio ao partido que muitas vezes foi acusado de defender ideais nazis – os símbolos do III Reich já foram usados por pelo menos um dos seus dirigentes – considerando o multimilionário que a AfD é “a melhor esperança para a Alemanha”.



Elon Musk acabou assim por ser fortemente aplaudido ao dar seguimento ao apoio franco e sem qualquer margem de dúvida que vem dando na rede social X aos extremistas alemães, sem as escapatórias que ensaiou para o gesto de saudação típico dos nazis lançado por duas vezes a uma plateia de apoiantes de Donald Trump por ocasião da investidura do novo presidente dos Estados Unidos, que agora inicia os quatro anos de um segundo mandato e de quem é um dos principais aliados.



Num discurso que vem sendo normal nas suas últimas intervenções no que toca à divagação, Musk deixou fortes elogios à secular “nação alemã”.



“Não há problema em ter orgulho de ser alemão. Lutem por um futuro brilhante para a Alemanha”, lançou o bilionário aos mais de quatro mil apoiantes que a AfD garante terem estado reunidos na Feira de Halle, no leste da Alemanha.



Musk acusou ainda o atual governo alemão de “reprimir agressivamente a liberdade de expressão”, acrescentando que não resta à AfD mais do que “lutar, lutar, lutar”, principalmente por “mais autodeterminação para a Alemanha e para os países da Europa contra a centralização de Bruxelas”.