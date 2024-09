Equilibrar relação com Moscovo. Teerão avisa Rússia para não apoiar Azerbaijão em disputa fronteiriça

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros deixou um aviso na rede socialsobre como

“Paz regional, segurança e estabilidade não são apenas uma preferência mas um pilar da nossa segurança nacional. Alguma ameaça a norte, sul, este ou oeste à integridade territorial de vizinhos ou redesenhar fronteiras é completamente inaceitável e uma linha vermelha para o Irão”.

Regional peace, security and stability is not merely a preference, but a pillar of our national security.



Any threat from North, South, East, or West to territorial integrity of our neighbors or redrawing of boundaries is totally unacceptable and a red line for Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 5, 2024

De acordo com o, esta reação do Irão pode indicar que o novo executivo em Teerão pode adotar medidas diferentes na relação com Moscovo numa tentativa em equilibrar a sua linha política externa.Há algum tempo que tanto Irão como Rússia adiam a assinatura de um novo contrato de estratégia e cooperação, dado existirem muitos pontos do documento que ainda estão a ser debatidos, eNo início desta semana, o Irão convocou o embaixador russo no país para mostrar o seu, e avisou não querer conflitos nas suas fronteiras que tenham sido encorajados pelas decisões do Kremlin.As declarações de Sayeed Abbas Araghchi foram um claroE Araghchi não foi o único a expressar esta opinião. Outras figuras pertencentes ao exército e ao parlamento iraniano não aprovam a atuação russa nesta matéria.“O comportamento dos governantes russos é inaceitável e em clara contradição com a declaração de amizade para com o Irão. Estas ambiguidades têm de ser resolvidas”. Palavras de Mohsen Rezaei, antigo comandante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.Ahmad Naderi, parlamentar iraniano, fez declarações semelhantes. “A falta de resposta apropriada aos russos em casos de ação contra os interesses nacionais do Irão fez com que se tornassem duplamente arrogantes. Eles [russos] têm de perceber que a cooperação estratégica não significa a renúncia a interesses”.já que o mesmo pode limitar o acesso do Irão à Europa. O Azerbaijão tem ameaçado com frequência construir o corredor com recurso à força, o que coloca em cima da mesa um cenário de guerra com a Arménia.O poderio do Azerbaijão sobre a Arménia ficou provado há um ano quando em apenas 24 horas as forças azeris conquistaram os territórios do enclave de Nagorno-Karabakh.Está portanto vivo no Irão o debate sobre se Teerão deve demonstrar maior firmeza no relacionamento com a Rússia no sentido de criar relações diplomáticas mais equilibradas.