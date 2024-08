Erro humano pode ter causado naufrágio de iate de luxo perto da Sicília

As autoridades italianas admitem homicídio por negligência como causa do naufrágio do iate de luxo ao lado da Sicília.

O acidente, propriedade do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, resultou na morte de seis pessoas.



A hipótese de erro humano é a que ganha mais força, nesta altura, com uma fonte próxima da investigação a revelar ao jornal The Times que estão a seguir a pista de homicídio involuntário, ou homicídio por negligência.



São as principais hipóteses porque havia outras embarcações nas proximidades que não foram afetadas.