Esfaqueamento. Várias crianças esfaqueadas no noroeste de Inglaterra

O serviço de ambulâncias tratou no local oito crianças com ferimentos que foram transferidas para vários hospitais. Uma das unidades é o hospital pediátrico Alder Hey que declarou estar em curso um incidente grave e pediu aos pais para, só em casos manifestamente urgentes, levarem os filhos à urgência. A ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, disse estar “profundamente preocupada” com o “grave incidente” em Southport, a norte de Liverpool, que aconteceu por volta do meio-dia (hora continental portuguesa).





As autoridades foram chamadas devido a um “incidente grave” numa propriedade na Hart Street, em Southport, norte de Liverpool. O homem foi levado para uma esquadra e as autoridades garantem que “não houve ameaça maior ao público”.