Especialistas alertam para dias ou semanas de recuperação após falha informática global

Foto: Nuno Patrício - RTP

os serviços estão a ser recuperados gradualmente, mas ainda há constrangimentos, sobretudo nos aeroportos, depois de terem sido cancelados mais de cinco mil voos em todo o mundo. Os impactos do apagão global ainda se fazem sentir este fim de semana:, depois de terem sido cancelados mais de cinco mil voos em todo o mundo. O apagão teve origem num erro de uma atualização de software da empresa de segurança digital CrowdStrike, sediada em Austin, no Estado norte-americano do Texas, para o sistema operacional Windows 10.



"Este não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético", escreveu na sexta-feira, na rede social X, o presidente da CrowdStike, George Kutz, quando empresas de todo o mundo reportavam interrupções no sistema.



O responsável pediria desculpa, assegurando a distribuição de uma solução para o problema, ao mesmo tempo que admitia que alguns computadores a operar com o sistema Windows pudessem levar algum tempo a regressar ao funcionamento normal.



Algumas das maiores transportadoras aéreas do mundo, incluindo as norte-americanas American Airlines, Delta e United, foram forçadas a cancelar ou atrasar voos "globalmente".



Só nos Estados Unidos, foram mais de 31 mil os voos atrasados. Outros 3.600 foram mesmo cancelados. Também os portos de cidades como Los Angeles, Nova Iorque ou Houston reportaram atrasos nas operações. , quando empresas de todo o mundo reportavam interrupções no sistema.O responsável pediria desculpa, assegurando a distribuição de uma solução para o problema, ao mesmo tempo que admitia queAlgumas das maiores transportadoras aéreas do mundo, incluindo as norte-americanas American Airlines, Delta e United, foram forçadas a cancelar ou atrasar voos "globalmente".. Também os portos de cidades como Los Angeles, Nova Iorque ou Houston reportaram atrasos nas operações.