Estado australiano de Vitoria prepara-se para incêndios devastadores

Com as temperaturas no estado - cuja capital é Melbourne - a atingir os 37 graus Celsius e com mudanças de vento esperadas ao longo do dia, os chefes dos bombeiros emitiram avisos severos às comunidades rurais para adiarem viagens ou abandonarem as suas casas e procurarem segurança em abrigos.

Vários incêndios estão atualmente fora de controlo em todo o estado e o vice-primeiro-ministro de Victoria, Ben Carroll, alertou que a possibilidade de surgirem novos incêndios nos próximos dias é grande.

"As condições perigosas de incêndio estão a formar-se hoje e continuarão até sábado", disse, em conferência de imprensa, hoje realizada em Melbourne.

"Os novos incêndios podem começar em qualquer lugar e tornar-se perigosos muito rapidamente", alertou.

O maior incêndio não contido está localizado no Parque Nacional de Grampians e já queimou 55 mil hectares, mas nenhuma casa foi relatada como perdida.

No entanto, o comissário de gestão de emergências, Rick Nugent, avisou que há muitas propriedades residenciais à margem do incêndio que podem estar ameaçadas.

"Não ficaria surpreendido em algum momento se tivéssemos perdas residenciais", disse Nugent.

"Posso dizer que os bombeiros estão a fazer todo o possível para proteger a vida e proteger a propriedade", garantiu.

Um alerta de emergência foi emitido hoje pelos bombeiros para a pequena cidade de Mafeking, 260 quilómetros a oeste de Melbourne.