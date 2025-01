Os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris. Foi uma das primeiras ordens executivas assinadas por Donald Trump depois de tomar posse. Diante de milhares de pessoas na Arena Capital One, Trump quebrou uma tradição.

Habitualmente, os Presidentes assinam as primeiras ordens executivas na Sala Oval, dentro da Casa Branca. O presidente norte-americano disse que vai revogar "80 ordens executivas radicais" da administração Biden.



Os decretos assinados vão desde o fim das regulamentações ambientais, ao congelamento da contratação de novos funcionários públicos ou ao fim do trabalho remoto no Governo.