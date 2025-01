Estudo revela que consumo de carne processada aumenta risco de demência

Segundo o INE, o consumoem 2023 foi de 119,6 quilogramas de carnes e miudezas, o que representa um aumento de cerca de 1,6 quilogramas em relação ao ano anterior., conforme já tinha concluido a Organização Mundial da Saúde, em 2015.Este novo estudo, que analisou a ingestão de carne vermelha a longo prazo, revela queEstima-se que só em Portugal,, segundo a informação divulgada pelo CNS- Campus Neurológico.O principal objetivo do estudo foi examinar a associação entre o consumo de carne vermelha e múltiplos resultados cognitivos. Na fase de observação, os investigadores avaliaram a dieta dos participantes através de um questionário alimentar realizado com frequência.Os resultados evidenciaram que, em comparação com os participantes que tinham um consumo mais reduzido, isto é, de menos de três porções.

O estudo não estabelece uma relação direta de causa e efeito, uma vez que não foi encontrada uma associação significativa entre o consumo de carne vermelha e o risco de demência ou outros problemas relacionados com o declínio cognitivo.





No entanto, foi possível observar um aumento de 16 por cento no risco subjetivo do comprometimento cognitivo em pessoas que consumiam sete porções de carne por semana, em relação aos participantes que tinham um consumo menor.

Dong Wang, um dos autores do estudo do hospital Brigham and Women's de Boston, explicou as razões para o risco associado ao consumo.





“Tem altos níveis de gordura saturada e, em anteriores estudos, demonstrou aumentar o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, ambos relacionados a problemas de saúde cerebral”, citado no jornal espanhol El País.

Os problemas de saúde associados ao elevado consumo de carnes vermelhas já foram analisados em diversos estudos ao longo dos anos, evidenciando os danos que esses alimentos podem provocar no cérebro, visto que podem induzir a resistência à insulina.Em julho de 2021, um estudo publico nainvestigou a relação entre o consumo de carne e o risco de demência e comprovou queO estudo não sugere a eliminação da carne vermelha da dieta para manter um estilo de vida saudável. Contudo, adverte que o consumo de alimentos processados, que contêm elevados níveis de açucares, sal, corantes, conservantes e substâncias nocivas, deve ser evitado.