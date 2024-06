EUA felicitam Moçambique por aniversário de independência e destacam parceria

"Em nome dos Estados Unidos da América, desejo felicitar o povo de Moçambique pelo 49.º aniversário da independência do seu país. Há muito o que comemorar na parceria entre os nossos países", enalteceu o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado.

O líder da diplomacia norte-americana recordou ainda que este ano os cidadãos de ambos os países irão às urnas, destacando que o "compromisso compartilhado com eleições livres e justas pode mostrar o poder de uma democracia forte na entrega de desenvolvimento e prosperidade"

"Este é um dia e um marco importante, e estendemos os nossos calorosos desejos e esperanças por um ano brilhante pela frente", concluiu Blinken, numa mensagem endereçada a Moçambique.

Em 25 de junho de 1975, o primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel, e líder da Frelimo, proclamou a independência nacional, encerrando o capítulo da colonização portuguesa no território.

As cerimónias comemorativas do 49.º aniversário da independência são as últimas lideradas pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que está prestes a concluir o segundo e último mandato como chefe de Estado.