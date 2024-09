EUA foram avisados por Pequim de lançamento de míssil de longo alcance - Pentágono

"Recebemos um aviso prévio, mas não vou entrar em mais detalhes", disse a vice-porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, em conferência de imprensa.

A China lançou nas águas do Pacífico Sul um míssil balístico intercontinental, capaz de atingir o território dos Estados Unidos, e que caiu na zona planeada.

Foi a primeira vez em 44 anos que a China tornou público um ensaio deste tipo.

A porta-voz do Pentágono considerou positivo que Pequim tenha informado antecipadamente as autoridades norte-americanas.

"É uma coisa boa e está a avançar na direção certa. Reduz o risco de qualquer perceção errada e erro de cálculo", comentou Singh, encorajando que esta comunicação bilateral se mantenha aberta no futuro.

"O que podemos fazer aqui é continuar a pressionar por um acordo de notificação bilateral mais regular quando se trata de lançamentos espaciais e de mísseis balísticos. Isto é algo que propusemos à China e representa uma medida de bom senso para construir confiança", concluiu.

O lançamento, segundo o Ministério da Defesa chinês, tinha como objetivo testar o desempenho das suas armas e a eficácia do seu treino militar, o que considerou ter sido alcançado.

A opacidade do programa nuclear chinês suscitou críticas de países como os Estados Unidos, que estimam que o gigante asiático tenha mais de 500 ogivas nucleares operacionais e poderá duplicar este número até 2030.

Parceiros de Washington criticaram entretanto o ensaio chinês.

"O Governo australiano pediu uma explicação à China", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, condenando qualquer ação que "aumente o risco de um erro na região".

Para a diplomacia australiana, este teste "surge no contexto do rápido fortalecimento militar da China, que está a ocorrer sem a transparência e as garantias que a região procura por parte das grandes potências".

A Nova Zelândia descreveu por seu lado o lançamento de míssil chinês como "indesejável e preocupante", enquanto o Japão lamentou que "não tenha havido qualquer aviso da China".