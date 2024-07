Eurocético Nigel Farage eleito deputado à oitava vez

Farage ganhou com 46,2% dos votos, superando o conservador Giles Watling (27,9%), até agora representante desta circunscrição, e o trabalhista Jovan Owusu-Nepaul (16,2%).

"Farei o meu melhor para colocar Clacton no mapa", nomeadamente, atraindo turistas e investimento privado, prometeu Farage, depois do anúncio dos resultados.

Com este lugar, o Partido Reformista já elegeu três deputados, tendo a sondagem à boca das urnas divulgada pela BBC, ITV e Sky News previsto que poderá ocupar um total de 13 assentos na Câmara dos Comuns.

Farage qualificou "de extraordinário" o feito do partido, que em poucas semanas e sem estrutura no país, conseguiu ficar em segundo lugar em muitas dos círculos eleitorais à frente dos Conservadores, o qual esteve 14 anos à frente do governo.

"Não se trata apenas de desilusão com o Partido Conservador. Há uma enorme lacuna no centro-direita da política britânica e o meu trabalho é preenchê-la. E é exatamente isso que vou fazer", garantiu.

Farage indicou que o plano é "construir um movimento nacional de massas ao longo dos próximos anos" para tentar ganhar as eleições legislativas de 2029.

O político eurocético, de 60 anos, já tinha concorrido sete vezes ao parlamento britânico, sem sucesso, a primeira das quais há 20 anos atrás, em 1994.

Farage foi líder do Partido pela Independência do Reino Unido (UKIP), o qual representou no Parlamento Europeu entre 1999 e 2019, quando foi reeleito pelo Partido do Brexit.

Admirador do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Farage é carismático, divertido e provocador, sendo imagem de marca a gargalhada de boca aberta enquanto segura uma "pint" de cerveja.