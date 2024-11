Explosões em Brasília terão sido ataque suicida de homem a tentar entrar no Supremo

Em conferência de imprensa, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o primeiro artefacto explodiu num carro no estacionamento entre o STF e um anexo da Câmara dos Deputados.

De seguida o homem dirigiu-se ao STF. "Tentou entrar com os dispositivos", resumiu a responsável brasileira, detalhando que a explosão aconteceu à porta do Supremo.

"A informação preliminar é de que foi um suicídio", não havendo qualquer outra pessoa identificada até ao momento, acrescentou a vice-governadora, indicando não ter sido ainda possível confirmar a identidade do homem "porque o corpo ainda está com artefactos".

As autoridades disseram ainda que os indícios apontam que o carro pertença à mesma pessoa que morreu.

De acordo com a polícia, o proprietário do carro foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, membro do Partido Liberal, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Celina Leão adiantou ainda que a Praça dos Três Poderes, que alberga as sedes do Supremo, do Congresso e da Presidência, vai permanecer encerrada até que haja garantia de segurança no local.

Na altura das explosões estavam a decorrer sessões de plenário na Câmara e no Senado.

Lula da Silva já não se encontrava no Palácio do Planalto quando as explosões foram sentidas.

Até ao momento, o Governo Federal brasileiro ainda não reagiu ao incidente.

A sessões na Câmara dos Deputados estão suspensas até meio-dia desta quinta-feira e as do Senado durante todo o dia.