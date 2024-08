"Fez-me chorar". Diferença de 15 anos em fotografias de glaciar suíço revelam degelo

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum — Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024

, escreveu Porter na publicação que se tornou viral, na rede social X.O engenheiro de Software de Bristol, publicou fotografias tiradas no mesmo local junto do glaciar suíço em agosto de 2009 e agora em agosto de 2024.O gelo branco do glaciar que era bem visível na primeira fotografia do casal diminuiu drasticamente e, no retrato dos últimos dias, já se vê a rocha que antes estava coberta. Também é visível uma pequena piscina no gelo que, nos últimos 15 anos, se tornou um vasto lago verde.A fotografia original foi reproduzida num miradouro de um hotel que já fechou e estava, desde então, emoldurada e pendurada na cozinha da família. O casal quis regressar aos Alpes Suíços, mostrar às filhas como era um glaciar e recriar o retrato no mesmo local., lamentou Duncan Porter, numa entrevista ao Guardian.Também a esposa, Helen Porter, lamentou o cenário diferente:Duncan é membro de um grupo de ativismo climático no sudoeste da Inglaterra e no seu perfil muitas das publicações e comentários estão ligados a questões ambientais. Vários internautas questionaram, inclusive, se a família se tinha deslocado de avião, contribuindo assim também para a poluição. A Suíça perdeu cerca de 10 por cento do gelo glaciar em apenas dois anos , consequência da rápida subida das temperaturas na Europa – continente que mais aquece no mundo. As temperaturas agora estão 2,3 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, em comparação com 1,3ºC mais altas globalmente. E as zonas geladas estão a mudar rapidamente, com muitos glaciares a desaparecer.Um estudo recente, também citado pelo jornal britânico, concluiu que metade dos glaciares do mundo estão em risco de desaparecer até o fim do século, mesmo que o aquecimento global seja limitado a 1,5°C. Mas a ação climática pode salvar o resto, os autores insistiram., disse Porter.