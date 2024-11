Financiamento para o clima não é caridade e é do interesse de todos

No discurso de abertura da 29.ª Conferência das Nac¸o~es Unidas sobre Alterações Clima´ticas (COP29), que vai decorrer até dia 22, Stiell lançou já alguns recados aos participantes.

"Devemos (...) abandonar a ideia de que o financiamento climático é caridade. Uma nova e ambiciosa meta de financiamento climático é do interesse de todas as nações, incluindo as maiores e mais ricas", disse Stiell.

O chefe da ONU para o clima apelou para que os países mostrem que a cooperação global não está paralisada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na quinta-feira para o facto de as alterações climáticas estarem a deixar as pessoas doentes, indicando que agir rapidamente é "uma questão de vida ou de morte".

A Europa é, atualmente, "o continente que regista o aquecimento mais rápido", segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente.

A COP29 deverá ser marcada pelas negociações do chamado "novo objetivo quantificado coletivo" (NCQG na sigla em inglês) de financiamento para a ação climática.

Pretende-se estabelecer um novo valor da ajuda financeira Norte-Sul para a luta e adaptação às alterações climáticas, depois de na conferência do ano passado os países terem concordado com uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos e em triplicar a capacidade das energias renováveis até 2030.