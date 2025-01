Fórum Davos. Trump ameaça com tarifas países que não produzam nos Estados Unidos

(em atualização)





Passaram 72 horas desde que tomou posse e Donald Trump considera que já houve "uma revolução do bom senso" e que os Estados Unidos estão mais fortes e mais ricos do que "alguma vez já foram".



"A minha Administração age com celeridade para resolver os desastres" que a Administração Biden deixou, como "o caos económico provocado pelas políticas fracassadas".



"Temos a maior crise de inflação da história", apontou o presidente norte-americano, não poupando em críticas ao antecessor.







Por esse motivo, admitiu Trump na primeira intervenção internacional desde que regressou à Casa Branca, foi decidido "abortar estas medidas" democratas, nomeadamente sobre "a imigração e a inflação".



"Temos reservas de petróleo e de gás, mais do que qualquer outro país no mundo, e vamos utilizá-las. Bem como vamos reduzir custos de todos os bens e serviços que farão com que os Estados Unido sejam uma super potência industrial".



Continuando a apresentar as medidas que já tomou desde que voltou à presidência, Trump acrescentou que o novo Governo já procedeu a "uma campanha de desregulamentação".





Num discurso emitido por videoconferência para o Fórum de Davos, na Suíça, o chefe de Estado deixou "uma mensagem para todas as empresas do mundo", quando abordou o tema dos impostos: "venham produzir os vossos produtos nos Estados Unidos da América e poderão usufruir dos impostos mais baixos de qualquer país do mundo".



"Isto em função dos cortes de impostos da Administração Trump", explicou. "Terão de pagar se optarem por fazer as vossas exportações para os Estados Unidos, pagar tarifas que alimentarão o nosso Tesouro".



Na Administração Trump, salientou, "não haverá melhor sítio para construir emprego, empresas, e voltaremos à ideia dos bons Estados Unidos da América".