França resgata 107 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido no dia de Natal

Na manhã de Natal,. Os restantes que estavam a bordo quiseram continuar a sua viagem e ficaram sob custódia das autoridades britânicas assim que chegaram às águas do Reino Unido.Um outro barco com danos no motor foi avistado ao final do dia, também perto de Dunquerque. Os passageiros pediram ajuda e todas as 51 pessoas a bordo foram resgatadas. Mais tarde, 26 pessoas foram retiradas de um outro barco com problemas perto de Calais.

Mais de 450 pessoas tentaram atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações no dia de Natal.

Segundo o Ministério do Interior de França,. As autoridades marítimas não avistavam migrantes na costa francesa desde 14 de dezembro, dia em que 160 pessoas chegaram em três embarcações.As condições climatéricas no dia de Natal indicavam que as águas do Canal da Mancha estavam relativamente calmas e com menos vento, o que levou mais pessoas a tentarem travessias perigosas.Ainda assim, as autoridades alertaram em comunicado que o Canal da Mancha éAlgumas instituições de solidariedade social em França tinham alertado para o número crescente de tentativas de partida no inverno, quando o mar parece calmo mas as temperaturas são perigosamente baixas e os pequenos barcos insufláveis estão sobrecarregados.De acordo com as autoridades de Pas-de-Calais,, o que faz de 2024 o ano mais mortífero de que há registo para as travessias.Em outubro, um bebé morreu depois de um barco sobrecarregado se ter começado a afundar ao largo da costa francesa. Em setembro, seis crianças e uma mulher grávida estavam entre as 12 pessoas que morreram depois de um barco de borracha que transportava dezenas de pessoas se ter rasgado.