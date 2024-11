Fundador da operadora de jogo em Macau Galaxy Lui Che Woo morre aos 95 anos

O Galaxy disse que Lui Che Woo morreu na quinta-feira passada e elogiou a "visão, tremenda liderança e orientação" do magnata, de acordo com um comunicado enviado na segunda-feira à noite à bolsa de valores de Hong Kong.

Lui Che Woo fundou a empresa em 2002, depois de ter conquistado uma concessão para operar casinos em Macau, durante a liberalização do jogo na região administrativa especial chinesa.

O Galaxy está ligado ao grupo K. Wah, um conglomerado de Hong Kong dedicado ao imobiliário e à venda de material de construção, que Lui Che Woo criou em 1955.

O líder do Governo de Hong Kong, John Lee, lamentou a morte de Lui Che Woo e lembrou o "empresário de sucesso" que "se dedicou ativamente à promoção de causas filantrópicas e educativas na China continental, em Hong Kong e em todo o mundo".

Também o líder do Governo de Macau, Ho Iat Seng, sublinhou, num comunicado divulgado hoje, o "elevado espírito filantrópico" do magnata e recordou a criação em 2015 do Prémio Lui Che Woo -- Civilização Mundial.

O prémio, no valor total de 60 milhões de dólares de Hong Kong (7,25 milhões de euros), é atribuído anualmente a instituições ou pessoas que trabalhem para um futuro sustentável, melhoria do bem-estar social humano e promoção da "energia positiva".

O Galaxy garantiu que a morte do fundador "não terá qualquer impacto nas operações do grupo" e acrescentou que a empresa vai nomear um novo presidente "em tempo oportuno".

O atual vice-presidente do Galaxy é Francis Lui Yiu Tung, o filho mais velho de Lui Che Woo.

Na quinta-feira, o grupo anunciou um lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 2,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (347,3 milhões de euros) entre julho e setembro, mais 6% do que no mesmo período de 2023.