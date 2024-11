Governador de Brasília promete rapidez para identificar autor e motivação das explosões

"Muito grave o que acaba de ocorrer na Praça dos Três Poderes e no Anexo 4 da Câmara dos Deputados", escreveu Ibaneis Rocha, nas redes sociais.

O Governador do Distrito Federal, que se encontra em Roma para compromissos oficiais, salientou que "todas as unidades de segurança e de inteligência do Governo do Distrito Federal estão orientadas a agir com rigor e celeridade para identificar o autor ou autores, bem como a motivação para esses ataques".

Às 22h31 de quarta-feira em Lisboa, uma pessoa morreu, na sequência de pelo menos duas explosões nas imediações do Supremo Tribunal de Justiça em Brasília, indicaram fontes policiais citadas pela imprensa local.

De acordo com o portal de notícias G1, bombeiros e militares especializados em explosivos estão no local e a área já foi isolada.

A Praça dos Três Poderes, que alberga as sedes do Supremo, do Congresso e da Presidência, foi encerrada.

A imprensa local noticiou que, na altura das explosões, estavam a decorrer sessões de plenário na Câmara e no Senado.

O presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, já não se encontrava no Palácio do Planalto quando as explosões foram sentidas.

Até ao momento, o Governo Federal brasileiro ainda não reagiu ao incidente.