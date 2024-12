Governo alemão vai cair e leva o país para eleições antecipadas em fevereiro

EPA

Na abertura do debate, o chanceler assumiu ter apresentado esta moção à espera de um chumbo que precipite a queda do executivo.



Scholz explicou que as divergências na coligação são inultrapassáveis, por isso, deve ser devolvida a palavra aos eleitores.



Consumado o chumbo e a queda do governo, a Alemanha terá eleições antecipadas a 23 de fevereiro. A data já foi acertada entre o SPD e a CDU, principal partido da oposição, que é o favorito nas sondagens, sendo que a grande incógnita neste momento é o resultado do partido de extrema-direita AFD.