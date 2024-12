"Governo de transição". Primeiro-ministro sírio estende a mão à oposição

Perante as circunstâncias na Síria, onde os rebeldes tomaram o controlo de Damasco, o primeiro-ministro sírio declarou que o governo está pronto a estender a mão à oposição.

Mohammed Ghazi Jalali diz-se disponível para passar as funções a um governo de transição.



"Este país pode ser um país normal, [pode] construir boas relações com os vizinhos e o mundo (...), mas esta questão caberá à liderança que o povo sírio escolher. Estamos prontos a cooperar" de todas as formas possíveis, indicou num vídeo publicado na rede social Facebook.