Greta Thunberg defende libertação do Sara Ocidental da ocupação marroquina

O Sara Ocidental, disse, "é um caso de estudo da injustiça climática como uma das regiões mais vulneráveis, afetada pela crise climática, exploração de recursos naturais e o colonialismo que Marrocos está a desenvolver", disse Thunberg nestes acampamentos, que visita pela primeira vez, no quadro de uma conferência internacional em solidariedade com o povo sarauí.

A militante sueca disse estar "a aprender muito com a atual ocupação, repressão, violência, roubo e exploração dos recursos naturais" do Sara Ocidental, território não autónomo controlado por Marrocos em 80%, cuja grande parte da população reside em acampamentos de refugiados, na província argelina de Tinduf.

"O mundo está a ver e em silêncio. Quero ser uma pessoa a unir a sua voz à causa da libertação do Sara Ocidental", disse, após o que defendeu o direito do povo sarauí "à autodeterminação, liberdade e dignidade, que lhe têm negado violentamente".

Thunberg mostrou-se disposta a "fazer o possível para que Marrocos preste contas e seja feita justiça ao povo sarauí".

Declarou-se também "indignada com o silêncio dos meios de informação e da comunidade internacional e instituições que falam constantemente em garantir a prestação de contas", que se traduz na "impunidade dos responsáveis".

Thunberg acentuou ainda que o povo sarauí "não fez o que quer que fosse para causar" a crise climática que já o está a afetar.

A jovem ativista está a participar numa conferência internacional com militantes de diversas partes do mundo, que marca o fim da volta ao mundo realizada por dois ciclistas suecos, Benjamin Ladraa e Sanna Ghotbi, que começaram a viagem no Japão, para sensibilizar para a realidade dos sarauís, "que vivem sob ocupação".