Guterres apela à inclusão de África de forma permanente no Conselho de Segurança da ONU

. Foi desta forma que o secretário-geral das Nações Unidas iniciou a intervenção em que apelou à reforma daquele órgão da ONU. declaração ocorreu na última segunda-feira numa reunião do Conselho de Segurança convocada pela Serra Leoa.“Em 1945, a maioria dos atuais países africanos ainda estava sob domínio colonial e não tinha qualquer palavra a dizer nos assuntos internacionais.”, observou António Guterres.O secretário-geral das Nações Unidas sublinhou ainda que “não há nenhum membro permanente que represente África no Conselho de Segurança” e que o número de membros eleitos daquele continente “não é proporcional à sua importância”.

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o número e os membros permanentes deste órgão manteve-se inalterado.

China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia são os cinco membros efetivos com direito de veto.“Não podemos aceitar que o órgão de paz e segurança do mundo com mais proeminência não tenha uma voz permanente de um continente com mais de mil milhões de pessoas, com uma população jovem e em rápido crescimento e que representa 28 por cento dos membros das Nações Unidas”, vincou o secretário-geral da ONU.Assinalou ainda que os países africanos acolhem “quase metade” das operações de paz da ONU e “mais de 40 por cento” dos ‘capacetes azuis’ são de origem africana.Nas últimas décadas, o Conselho de Segurança da ONU tem assumido grandes responsabilidades a nível global. Cabe a este órgão a adoção de medidas decisivas, como a autorização de operações de manutenção de paz das Nações Unidas, a aprovação de resoluções sobre conflitos em curso ou a imposição de sanções internacionais.