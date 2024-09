Habitantes de Kiev aconselhados a ficar em casa devido a poluição

O Ministério da Proteção Ambiental e Recursos Naturais da Ucrânia indicou que a poluição era o resultado da queima de turfeiras e de outros incêndios florestais na região, combinada com as flutuações de temperatura à beira do outono.

A capital ucraniana, cujos habitantes se habituaram nos últimos dois anos e meio a avisos de ataques aéreos russos, no decurso da invasão militar desde fevereiro de 2022, despertou hoje com uma névoa espessa e o cheiro persistente de fumo no ar e muitas pessoas saíram de casa usando máscaras.

Kiev liderava hoje de manhã uma lista das principais cidades mais poluídas, numa base de dados em tempo real da IQAir, uma empresa suíça que monitoriza os níveis de qualidade do ar.

O Departamento de Proteção Ambiental e Alterações Climáticas da capital da Ucrânia apontou que "a causa provável são os incêndios na região de Kiev".

As autoridades alertaram para um aumento da concentração de partículas em suspensão, como poeira, fuligem e fumo, no ar. Em algumas zonas da cidade, os níveis de poluição atmosférica atingiram o máximo da escala de 100 pontos.

Os residentes de Kiev foram aconselhados a fechar as janelas, limitar o tempo que passavam ao ar livre, beber muita água e usar um purificador de ar.

"Deve ser dada especial atenção a estas recomendações por parte das pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares", recomendou um comunicado do Governo ucraniano.

As variações de temperatura no outono retêm as substâncias nocivas no ar, agravando a poluição e reduzindo a qualidade do ar, acrescentou.