Horas de violência em Montenegro. Tiroteio faz 12 mortos e quatro feridos

quando abriu fogo após uma luta num restaurante na aldeia de Bajice, perto da cidade de Cetinje, na tarde de quarta-feira., disse a procuradora Andrijana Nastic.da capital, Podgorica. As vidas de três delas ainda estão em perigo, revelou o ministro da Saúde, Vojislav Simun.

Martinovic foi encurralado por polícias perto da sua casa na cidade e tentou suicidar-se, morrendo depois dos ferimentos a caminho do hospital já na madrugada desta quinta-feira, declarou o ministro do Interior, Danilo Šaranović.

Umjesto praznične radosti, nad našom Prijestonicom i cijelom Crnom Gorom nadvila se tuga zbog gubitka nevinih života.



Zaprepašćen sam i potresen ovom tragedijom koja je zavila u crno naše Cetinje, porodice i prijatelje stradalih kojima izražavam svoje iskreno saučešće.



, avançou Šaranović à emissora estatal de Montenegro, RTCG.“O nível de raiva e brutalidade mostra que, por vezes, essas pessoas (...) são ainda mais perigosas do que os membros de grupos criminosos organizados”, frisou o governante.Segundo o mesmo responsável, o suspeito tinha recebido uma pena suspensa em 2005 por comportamento violento e tinha recorrido da sua última condenação por posse ilegal de armas.O presidente, Jakov Milatović, disse estar “chocado e atónito” com a tragédia. “Em vez da alegria do feriado, fomos tomados pela tristeza pela perda de vidas inocentes”, escreveu no X.“Esta é uma tragédia terrível que nos afetou a todos”.Spajić acrescentou que as autoridades vão considerar critérios mais rigorosos para a posse e o porte de armas, incluindo a possibilidade de uma proibição total. Esta medida irá provavelmente enfrentar oposição no Montenegro, que tem uma população de cerca de 620 mil habitantes, e uma cultura de armas profundamente enraizada.A maior parte provém das guerras da década de 1990, mas algumas datam mesmo da I Guerra Mundial.





O tiroteio de quarta-feira foi o segundo incidente com armas de fogo nos últimos três anos na localidade de Cetinje, localizada a 38 quilómetros da capital Podgorica. Em agosto de 2022, um atacante matou dez pessoas, incluindo duas crianças, antes de ser morto a tiro por um transeunte.