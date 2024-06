Os Houthis afundaram mais um navio no mar Vermelho. As imagens divulgadas pelas próprias milícias pro-iranianas do Iémen, tratava-se de um navio grego de transporte de carvão.

O ataque ocorreu a 12 de junho, sendo que o navio foi atingido por misseis e por um barco telecomandado carregado de explosivos.



Desde novembro que os Houthis lançaram dezenas de ataques com 'drones' e mísseis contra navios no mar Vermelho e no golfo de Aden, perturbando o comércio marítimo internacional.



Este foi o segundo navio que afundou.