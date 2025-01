Houve viciação do processo eleitoral em Moçambique, alega Gomes Cravinho

AFP

Gomes Cravinho, que é também o novo representante especial da União Europeia para a região do Sahel e fez um doutoramento sobre Moçambique há já mais de 30 anos, segue a realidade do país com especial atenção e considera que estas eleições foram uma oportunidade perdida para os moçambicanos.



Em conversa com a Antena 1 em Bruxelas, João Gomes Cravinho refere que é preciso haver uma transformação institucional e uma nova postura do partido dominante nos últimos 50 anos - a Frelimo - que tem que se abrir à sociedade do país.