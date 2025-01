Incêndios Los Angeles. Cerca de 19 mil pessoas obrigadas a abandonar as casas

Os fogos voltam causar grande preocupação em Los Angeles, nos Estados Unidos. Desta vez, as chamas estão perto do Lago Castaic, um reservatório, situado a cerca de 64 quilómetros do centro de Los Angeles

Por causa das chamas, perto de 19 mil residentes receberam ordens imediatas de evacuação e outros dezasseis mil estão com aviso de evacuação.



As escolas próximas do incêndio foram encerradas e cerca de quateocentos reclusos foram retirados, por precaução, do Centro de Detenção Pitchess, em Castaic, e foram levados para o Centro Correcional do Condado de North.



Para o combate a este fogo, estão mobilizados bombeiros de várias comunidades.



A do Condado de Los Angeles tem lançado retardante, para tentar conter as chamas.



Esta nova ameça começou pouco antes das onze da manhã, hora local, e, em pouco mais de duas horas, consumiu mais de dois mil hectares, para já de área florestal.



Além deste fogo, a sul, mantém-se o combate para controlar totalmente os incêndios de Eaton e de Palisades, que começaram há mais de duas semanas e nos quais morreram vinte e sete pessoas.

