Inteligência Artificial. Empresa cria "avó Daisy" para levar burlões à exaustão

É tecnologia mas vai atuar como se fosse a sua avó. Daisy Harris é uma idosa que adora pássaros, tem um gato chamado Fluffy, gosta de croché e tal como muitos idosos, tem dificuldades a navegar pela internet.Uma descrição que se adequa a muitos idosos por todo o mundo. No entanto, a avó Daisy é um modelo de inteligência artificial criado pela empresa britânica O2. O objetivo: fazer burlões perderem tempo e paciência enquanto tentam roubar dinheiro já que Daisy garante ter todo o tempo do mundo.Burlas através de telefone são cada vez mais frequentes. Na Ásia existem setores de trabalho dedicados a esta atividade com milhares de trabalhadores explorados a terem de seguir guiões criados para chegar ao contacto com idosos para extorquir dinheiro através do desconhecimento que os mais velhos mostram do mundo digital.De acordo com, a empresa de segurança Hiya explicou que a tentativa de burla através de telefone levou a que mais de mil milhões de dólares tenham sido roubados só este ano, especialmente depois de as vítimas terem dado de livre vontade passwords e códigos de cartões multibanco.













A internet tem tornado a situação cada vez mais fácil e apesar de todos poderem ser burlados, quem faz os telefonemas parece preferir pessoas idosas.Assim, a avó Daisy foi criada para poder entrar na conversa de forma fácil enquanto demonstra total desconhecimento de como navegar pela internet. A empresa O2 explicou que a inspiração vem das próprias avós, como explica um antigo funcionário.“Inspirei-me muito na minha avó. Ela sempre falava dos pássaros que tinha no jardim”, explicou Bem Hopkins que revelou que a voz do modelo de inteligência artificial foi feita por uma das avós dos membros do projeto.Apesar de muitos burlões, existem aqueles que fazem vida na internet e a tentar enganá-los. Vários youtubers, com formação em informática e áreas semelhantes, utilizam os canais na plataforma para mostrarem como fazer um burlão perder tempo numa chamada ao ponto de levá-lo à exaustão.Um desses youtubers, da Irlanda do Norte,, também fez parte do projeto que criou a avó Daisy e explicou que uma das partes mais importantes do projeto foi dar ao modelo de inteligência artificial vários tópicos de conversa amigável, como os passatempos, família e a inaptidão para utilizar tecnologia.Num vídeo promocional da O2, pode ouvir-se um burlão a tentar explicar a Daisy que deve escrever “www” para poder entrar num site específico.Apesar da finalidade do projeto, a verdade é que Daisy ainda é insuficiente para atender todas as chamadas feitas por burlões. Ainda que haja alguma disrupção na atividade, não é menos verdade que as chamadas continuam.Especialistas em criminalidade pediram então que, na impossibilidade de Daisy atender chamadas, sejam as próprias vítimas a aprenderem os sinais de que estão a ser burlados e como podem lidar com os burlões, denunciando-os rapidamente.