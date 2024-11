Inundações em Espanha. Mais militares para reforçar operações no terreno

As dez localidades ficam nos arredores de Valência, a sul da cidade, onde o impacto das cheias de terça-feira passada foi maior., escreveu o governo valenciano na rede social X., em consequência das cheias em vários territórios espanhóis. E as autoridades anunciaram, esta manhã, que já foram realizadas mais de 180 autópsias e identificadas 67 das vítimas.

Este domingo, o presidente do Governo espanhol e o rei Felipe VI vão visitar as zonas mais afetadas pela tempestade. O primeiro-ministro espanhol, assim como o Governo da comunidade de Valência, estão a ser criticados pela resposta à tragédia.





O Rei presidirá também, na segunda-feira, a uma reunião do comité de crise criado pelo governo para acompanhar as consequências do temporal, que afetou o leste de Espanha na terça-feira passada e, em especial, a província de Valência.Pedro Sánchez admitiu, no sábado, que a ajuda está a chegar tardiamente e a Câmara do Comércio de Espanha diz que 845 mil pessoas sofreram os estragos desta tempestade.

O primeiro-ministro anunciou manhã que oferecia ao presidente valenciano Carlos Mazón todos os recursos que solicitasse para enfrentar as consequências da DANA. O autarca pediu, este domingo, sete ministros do Executivo espanhol para se juntarem a cinco grupos de “resposta imediata” que, frisou, atuarão em seu nome para enfrentar os problemas gerados na saúde, habitação, infra-estruturas, emprego, economia e segurança.







Cada grupo será chefiado por um conselheiro da Generalitat Valenciana, e todos deverão incluir chefes do Executivo espanhol, em alguns casos até dois.O leste de Espanha, em especial a região de Valência, foi atingido na terça-feira por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século, disse no sábado o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que reconheceu haver uma “situação trágica” na região de Valência e anunciou o envio de mais 5.000 militares para o terreno e de mais 5.000 elementos das forças de segurança.O primeiro-ministro disse que as prioridades neste momento, no terreno, continuam a ser salvar vidas, recuperar e identificar cadáveres e restabelecer os serviços básicos.