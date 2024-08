Irão encerra instituto alemão em Teerão retaliando proibição em Hamburgo

A informação pode ser consultada no portal de notícias Misan, que recolhe informações judiciais no Irão.

Em resposta a esta decisão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão anunciou a convocação do embaixador iraniano em Berlim.

"Pedimos ao novo Governo iraniano que autorize imediatamente o retomar das atividades de educação", disse um porta-voz do Ministério citado num comunicado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande presença policial nas imediações da instituição de ensino alemã localizada no norte da capital iraniana e fundada pela Embaixada da Alemanha em Teerão em 1995.

Um meio de comunicação próximo do Conselho de Segurança do Irão afirma que esta decisão foi tomada em retaliação pelo encerramento do Centro Islâmico de Hamburgo há pouco menos de um mês, quando Berlim considerou que a instituição muçulmana servia como "um importante centro de propaganda do Irão na Europa".

Nessa altura, o Irão respondeu convocando o embaixador alemão em Teerão para protestar contra o que considerou ser uma "ação hostil contrária aos princípios fundamentais dos Direitos Humanos".