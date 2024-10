Esta noite há também relatos de explosões ouvidas também em Israel, mas sem registo de vítimas.





O sistema de defesa antiaérea israelita tem conseguido abater os drones e misseis no ar. O mesmo não acontece nos ataques dirigidos a alvos na Síria, Líbano e Faixa de Gaza, com a notícia de várias mortes já esta madrugada em resultado de ataques israelitas. Israel está a atacar em todas as frentes.Muitas companhias aéreas que ainda não tinham suspendido os voos para o Líbano estão agora a fazê-lo.